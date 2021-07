Bilionário Richard Branson conclui viagem ao Espaço

WASHINGTON, 11 JUL (ANSA) – A corrida espacial dos bilionários ganhou mais um capítulo neste domingo (11), com a viagem do britânico Richard Branson, fundador do grupo Virgin, a mais de 80 quilômetros de altitude.

Esse patamar é considerado o limiar da fronteira espacial por algumas organizações, embora o tema seja motivo de controvérsia.

Branson, 70 anos, não é o primeiro bilionário a chegar ao Espaço, mas é o primeiro a fazer isso com sua própria empresa.

A VSS Unity decolou horizontalmente do espaçoporto da Virgin Galactic em um deserto do Novo México (EUA), carregado por um avião até cerca de 15 quilômetros de altitude. Neste ponto, a nave se desacoplou e subiu até mais de 80 quilômetros com propulsores próprios.

“É um sonho maravilhoso”, disse Branson ainda a bordo da VSS Unity. Após atingir seu objetivo, a nave começou a cair, e os passageiros puderam simular uma experiência de gravidade zero.

O voo terminou com a VSS Unity pousando como um avião convencional no espaçoporto da Virgin, após ter atingido uma altura máxima de cerca de 86 quilômetros.

Esse objetivo era buscado por Branson desde 2004, quando ele fundou a Virgin Galactic para oferecer viagens turísticas ao Espaço. O bilionário viajou acompanhado de três funcionários da empresa aeroespacial: Beth Moses, instrutora dos astronautas da Virgin, o engenheiro-chefe Colin Benett e a engenheira espacial Sirisha Bandla.

Bezos – O voo patrocinado por Branson antecipa em uma semana a viagem espacial organizada por outro bilionário, o americano fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O magnata vai embarcar em uma nave de sua empresa Blue Origin com o objetivo de superar os 100 quilômetros de altitude, 20 a mais que a VSS Unity.

Para a Agência Federal de Aviação dos EUA, a fronteira espacial está a 80 quilômetros de altitude, mas outros órgãos internacionais consideram que o Espaço começa apenas na Linha de Kármán, 100 quilômetros acima do nível do mar.

Além disso, a nave da Blue Origin usará um foguete como propulsor até o Espaço e vai decolar verticalmente, de forma mais parecida com as espaçonaves tradicionais. Bezos irá ao espaço com seu irmão Mark, a pioneira da aviação Wally Funk, de 82 anos, e uma pessoa misteriosa que pagou US$ 28 milhões para estar no voo.

Tanto a Virgin Galactic quanto a Blue Origin operam com foguetes suborbitais, ou seja, sem velocidade suficiente para escapar da gravidade da Terra. Já a SpaceX, do bilionário Elon Musk usa foguetes orbitais, tanto que já levou uma nave até a Estação Espacial Internacional. (ANSA).

