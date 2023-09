Bilionário que já foi aliado de Zelensky é detido por acusação de fraude

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 10:05 Compartilhe

Um tribunal de Kiev ordenou a detenção por dois meses do bilionário Igor Kolomoiski, acusado de fraude e lavagem de dinheiro, informou a imprensa ucraniana.

A detenção de Kolomoiski, um dos homens mais ricos da Ucrânia e que já foi um dos principais aliados do presidente, Volodimir Zelensky, acontece no momento em que o governo de Kiev afirma que deseja combater a corrupção, ao mesmo tempo que coordena uma contraofensiva para responder à invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

“O tribunal optou por adotar medidas preventivas de dois meses de detenção, com uma fiança estabelecida em 509 milhões de grivnias ucranianas” (13,71 milhões de dólares, 67,6 milhões de reais), informou a rádio Svoboda.

O magnata, 60 anos, compareceu no sábado à noite a uma audiência com as autoridades judiciais.

Kolomoiski apoiou a candidatura presidencial de Zelensky em 2019. Antes de entrar para a política, o chefe de Estado ucraniano conquistou fama como humorista e atuava em um programa exibido em um canal de televisão que pertence ao empresário.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Zelensky prometeu em diversas ocasiões que vai lutar contra a corrupção, uma exigência fundamental das potências ocidentais aliadas de Kiev.

