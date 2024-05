Bilionário prepara oferta para o TikTok e visa tornar o aplicativo mais transparente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 1:51 Para compartilhar:

O empresário bilionário e magnata imobiliário Frank McCourt disse que está formando um consórcio para comprar os negócios da TikTok nos EUA, aumentando o número de investidores que esperam se beneficiar de uma nova lei federal que exige que a controladora da TikTok, sediada na China, venda a popular plataforma ou enfrente um banimento .

O anúncio, feito quarta-feira, dizia que o ex-proprietário do Los Angeles Dodgers estava organizando a oferta em consulta com o banco de investimento Guggenheim Securities e “com o objetivo de colocar as pessoas e a capacitação de dados no centro do design e propósito da plataforma”.

Se ocorrer uma venda, McCourt disse que planejaria reestruturar o TikTok e dar mais agência às pessoas “sobre suas identidades e dados digitais”, migrando a plataforma para um protocolo de código aberto que permita mais transparência.

Outros investidores, incluindo o ex- secretário do Tesouro Steven Mnuchin, expressaram o desejo de comprar o TikTok .

No entanto, a controladora ByteDance já disse que não pretende vender a plataforma.

Também é improvável que o governo chinês aprove uma venda – especialmente aquela que inclui o mecanismo de recomendação que alimenta os vídeos que preenchem os feeds dos usuários.

Na semana passada, ByteDance e TikTok entraram com uma ação contra o governo dos EUA para impedir a entrada em vigor da lei.

Na terça-feira, oito criadores do TikTok apresentaram sua própria contestação, argumentando que a lei viola seus direitos da Primeira Emenda à liberdade de expressão.

A empresa também vem travando uma batalha legal em Montana para bloquear uma lei estadual que proibiria a plataforma de compartilhamento de vídeos.

Na terça-feira, os usuários do TikTok , de Montana e o estado de Montana concordaram em suspender uma ação judicial que contesta a constitucionalidade da primeira proibição de Montana no país enquanto as ações federais são decididas.

A lei de Montana, que foi temporariamente bloqueada antes de entrar em vigor em 1º de janeiro, seria anulada se uma empresa que não estivesse sediada em um país designado como adversário estrangeiro adquirisse a TikTok.

McCourt vale US$ 1,4 bilhão, segundo a Forbes. Ele vendeu os Dodgers por US$ 2 bilhões em 2012 para a Guggenheim Baseball Management. Em 2016, comprou o clube de futebol francês Marselha .