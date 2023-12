Bilionário Marcel Telles doa ao filho fatia na AB InBev, maior cervejaria do mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 19:16 Para compartilhar:

O bilionário brasileiro Marcel Telles doou ao filho, Max Herrmann Telles, sua participação na AB InBev, a maior cervejaria do mundo. O empresário doou as ações que detinha em uma entidade que exerce o controle da BRC, por meio da qual ele e os sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira detêm participação indireta na gigante de bebidas.

A BRC possui 50% de uma organização que, por sua vez, detém 33,47% das ações da AB InBev, segundo o site da companhia. Ainda de acordo com o documento, a doação foi realizada no último dia 15.

Formada em 2008, quando a então InBev comprou a Anheuser-Busch, a AB InBev é dona de marcas como Budweiser e Stella Artois. É avaliada em cerca de US$ 112,1 bilhões (cerca de R$ 540,7 bilhões).

A empresa é parte do bloco de controle da brasileira Ambev, formada em 1999 pela fusão da Antarctica e da Brahma. A compra da Brahma por Lemann, em 1989, é considerada o marco inicial do processo que levaria à criação da AB InBev décadas depois.

Telles é dono da quarta maior fortuna do País, de acordo com ranking da revista Forbes, com patrimônio estimado em US$ 11,2 bilhões (R$ 54 bilhões), e ocupa a 178ª colocação no ranking global.

Junto com os dois sócios, Telles é um dos acionistas de referência da rede de varejo Americanas, que entrou em recuperação judicial neste ano após a denúncia de fraudes contábeis de R$ 25,2 bilhões.

O trio fará um aporte de R$ 12 bilhões na varejista, e deve ficar com quase 50% do negócio. As participações dos três na AB InBev e na Americanas se dão por veículos diferentes e, portanto, não estão relacionadas.

