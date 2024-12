Bilionário come banana de obra comprada em leilão por US$ 6,2 mi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

MILÃO, 2 DEZ (ANSA) – O empresário chinês Justin Sun cumpriu sua promessa e comeu a banana colada na parede com um adesivo, parte da obra conceitual “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, adquirida por ele em criptomoedas em um leilão da Sotheby’s, em Nova York, por US$ 6,2 milhões (R$ 37 milhões) há poucos dias.

“O valor real é o próprio conceito”, declarou Sun, citado pelo Financial Times, durante um evento em Hong Kong destinado ao consumo da fruta.

O bilionário, fundador da plataforma de criptomoedas Tron, na verdade, não levou nem a banana e nem o adesivo que a mantinha na parede, mas um certificado de autenticidade e de instruções para a reprodução da obra.

“Fico muito feliz que a Sotheby’s aceitou as criptomoedas como pagamento”, afirmou Sun, que foi indiciado, no ano passado, pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), com três de suas empresas por fraude e outras violações das leis americanas no setor.

Sun, que também é fundador da moeda digital Trx, não perdeu a oportunidade de expressar sua satisfação com a eleição de Donald Trump nos EUA.

“Tenho certeza que sob sua liderança os EUA podem se tornar um dos lugares mais importantes para o desenvolvimento de criptomoedas e mal posso esperar para que isso aconteça”, disse.

A obra “Comedian” provocou furor na feira Art Basel Miami Beach em 2019, e seu certificado foi vendido na ocasião por US$ 120 mil (R$ 730 mil). No ano passado, o trabalho voltou ao noticiário após um estudante sul-coreano comer a banana que estava exposta em um museu de Seul.

Já o autor, Cattelan, 64, é conhecido por seu estilo irônico e questionador, e “Comedian” é interpretada como uma crítica aos excessos no mundo das artes, dos quais o leilão em Nova York foi mais um exemplo. (ANSA).