Bilionário Carlos Wizard afirma que Nise Yamaguchi agiu como Jesus Cristo durante CPI

Na última quinta-feira (03), o empresário Carlos Wizard foi às redes sociais com uma mensagem de apoio à médica Nise Yamaguchi, que prestou depoimento à CPI da Covid na última terça-feira (01) para explicar sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e com a bula da cloroquina. As informações são da Folha de S.Paulo.

“Expresso o mais profundo respeito, admiração e carinho à dra. Nise Yamaguchi que lamentavelmente essa semana foi agredida por aqueles que deveriam respeitá-la e agradecer seu esforço incansável de salvar vidas”, escreveu o bilionário.

Durante seu depoimento na CPI, Nise foi interrompida por senadores e acusada de não ter conhecimento para discutir o tratamento da doença, o que levantou reações nas redes sociais. Para Carlos, a médica “agiu como Jesus Cristo agiria se estivesse em seu lugar”.

“Ela manteve a calma, deu a outra face e não agrediu seus ofensores”, opinou Wizard. O empresário também foi alvo de requerimento para depor na CPI.

Segundo a coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo, na mensagem publicada, Carlos também afirmou que “os homens e mulheres de bem do Brasil tomaram as dores dessa sra, que é um anjo de Deus na terra” e convidou seus seguidores de rede social a enviarem mensagem de apoio à Yamaguchi.

“Cada cidadão tem o direito de discordar com uma orientação médica, mas isso não lhe dá o direito de ultrajar, insultar e desacatar qualquer profissional de saúde desse país”, concluiu.

