Bilionário britânico cogita adquirir participação minoritária no United

O bilionário britânico Jim Ratcliffe, candidato à compra do Manchester United, está considerando modificar sua oferta para entrar finalmente no capital do clube como acionista minoritário, informou a imprensa nesta segunda-feira (2).

Ratcliffe, fundador do gigante químico INEOS e proprietário do Nice, da Ligue 1 francesa, é um dos principais candidatos à compra do histórico clube inglês, juntamente com o banqueiro catariano Jassim Bin Hamad al-Thani.

De acordo com a Sky News, Ratcliffe poderia agora buscar uma participação de cerca de 25% como parte de uma proposta destinada a encerrar o longo processo de venda, enquanto inicialmente desejava uma aquisição majoritária.

A longa saga em torno da compra do clube tem mantido o mundo do futebol em suspense, com várias ofertas apresentadas por Ratcliffe, um histórico torcedor do clube, e pelo sheik Jassim, mas ainda não houve avanços em relação à mudança de mãos do clube, depois que a família Glazer anunciou em novembro sua intenção de vender o clube.

O valor das ações do United na bolsa de Nova York despencou no mês passado após informações de que os Glazer poderiam finalmente não vender.

Se aceitar esta nova oferta, a família americana manteria o controle majoritário do clube que adquiriu em 2005, apesar da hostilidade manifestada pelos torcedores.

