Bilhetes do Metrô ainda estão disponíveis para Réveillon no Rio

As pessoas que vão assistir a passagem do ano na Praia de Copacabana, onde 2 milhões de pessoas se reúnem para assistir à queima de fogos para celebrar a chegada do Ano Novo e dependem de transporte público para a orla, devem se apressar em adquirir o cartão especial da concessionária Metrô Rio. A festa em Copacabana terá 10 horas de duração com queima de fogos de 14 minutos. Ainda há bilhetes especiais para a venda em todos os horários.

Até a próxima sexta-feira, (28), os cartões serão vendidos nas estações Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Siqueira Campos e Jardim Oceânico. Já no sábado (29), domingo (30) e na segunda-feira (31), a venda acontecerá somente na estação do Largo da Carioca. No sábado e no domingo, as bilheterias especiais funcionarão das 10h às 21h. Na segunda-feira, a venda acontecerá das 10h às 19h ou até quando durarem os estoques.

Custo

O cartão de ida e volta é vendido por R$ 8,60. Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 4,30, o mesmo valor da tarifa do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões. Os clientes podem escolher cinco faixas de horário (entre 19h e 0h) e devem comprar o cartão correspondente ao período em que pretendem realizar a viagem.

Ainda há cartões para todas as faixas de horário, mas a concessionária orienta a compra com antecedência para evitar filas. O diretor de Operações do MetrôRio, Daniel Habib, pede que às pessoas evitem filas de última hora. “Muitas pessoas ainda deixam para fazer a compra nos dias 29, 30 e 31, mas ainda dá tempo de adquirir o cartão em uma das seis estações”.

A partir das 19h da segunda-feira (31), não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte) – exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses cartões serão aceitos até as 23h59m do mesmo dia. No retorno, após a meia-noite, somente serão aceitos os cartões especiais. Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio e os cartões da RioCard voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro.

Retorno

A volta para casa da praia acontecerá entre meia-noite e 5h, exclusivamente, pelas estações General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Jardim Oceânico, com o uso do cartão especial. As demais estações das Linhas 1, 2 e 4 funcionarão apenas para desembarque, de meia-noite até as 7h do dia 1°. A concessionária recomenda que os usuários que estiverem em Copacabana priorizem, nas viagens de ida e de volta, a estação Siqueira Campos.