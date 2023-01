Bilhete premiado de R$ 7 bilhões em loteria dos EUA foi vendido no Maine

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/01/2023 - 14:05 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – Um único bilhete premiado da loteria Mega Millions de pelo menos 1,35 bilhão de dólares (cerca de R$ 7 bilhões), o segundo maior prêmio da história dos Estados Unidos, foi vendido em Maine, disseram os organizadores da loteria neste sábado.





“Parabéns à loteria do Estado do Maine, que acaba de ganhar seu primeiro prêmio da Mega Millions”, disse o diretor da loteria de Ohio, Pat McDonald, líder do Consórcio Mega Millions, em comunicado.

“É o quarto prêmio de bilhões de dólares na história da Mega Millions.”

O comunicado não identifica a cidade ou o titular do bilhete premiado, que teria custado dois dólares e acertou todos os seis números.





O vencedor pode optar por um pagamento único de 724,6 milhões de dólares ou um pagamento anual por 30 anos.

A maioria dos vencedores escolhem o montante fixo, que vem carregado de impostos, de acordo com o site da Mega Millions.

Os números sorteados da bolada foram 30, 43, 45, 46 e 61, e a mega bola 14.

(Por Lucia Mutikani)





