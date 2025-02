Bil Araújo e Lipe Ribeiro se enfrentam em desafio de futevôlei

Os influenciadores Bil Araújo e Lipe Ribeiro são rostos conhecidos pelo público que ama acompanhar por reality show. Após as passagens por programas de grande audiência – como Big Brother, A Fazenda e De Férias Com Ex – ambos encontraram no futevôlei uma paixão em comum e decidiram deixar a amizade de lado para se enfrentarem na próxima edição do LSK Cup, em fevereiro, e decidir na areia quem é o melhor na modalidade.

Com o anúncio do desafio nas redes sociais, o clima de amizade foi substituído pela rivalidade, uma vez que ambos são muito competitivos e estão dispostos a vencer. Bil, que participou de “A Fazenda 13” e “Big Brother Brasil 21”, comentou em seu Instagram que o desafio será a “guerra do ano”. Já Lipe, que se destacou no “De Férias com o Ex” e “A Fazenda 12”, encontrou o adversário na academia e brincou: “eu não falo mais com você a partir de agora, irmão”.

Este confronto será o grande momento da 14ª edição do LSK Cup, popularmente conhecido como “campeonato das estrelas” pois já contou com participação de diversas celebridades, como Tati Dias, Igor Jansen e Stenio Girardelli (Lactea). O evento acontecerá na Estação Alphaville, em São Paulo – arena da qual Lipe Ribeiro é um dos proprietários – e será aberto ao público. A expectativa é que a disputa seja acirrada, afinal, tanto Lipe quanto Bil já possuem experiência em campeonatos de futevôlei.

“Jogo há mais ou menos cinco anos, mas, com a constância atual, desde que me tornei sócio do Estação, que é onde teremos o prazer de receber um campeonato como o LSK. A minha preparação vai ser normal, não preciso de muito esforço contra o Bil, porque meu futevôlei é superior. Não é prepotência, eu treino há mais tempo que ele, mesmo ele dizendo que vai praticar todos os dias até o campeonato. Brincadeiras à parte, Bil é um grande amigo, somos bem próximos, então vai ser legal. Estou bem ansioso”, comenta Lipe Ribeiro.

Bil, por sua vez, promete uma disputa emocionante, com muita dedicação e, claro, vitória do seu time. “Quem me conhece sabe o quanto sou competitivo, e acho que isso já ficou claro nas minhas participações em reality. Mas quando o assunto é esporte, essa competitividade fica ainda mais forte. Estou muito animado para esse confronto, já pratico futevôlei há dois anos e estou pronto para dar o meu melhor na arena. Na hora do jogo, não tem amizade. Vou entrar para mostrar ao Lipe como se joga de verdade. Ele é o dono da arena, então vai pegar mal perder em casa. Se ele não treinar, eu e minha dupla vamos atropelar!”