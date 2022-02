Bil Araújo e Erika Schneider estão vivendo romance, diz colunista

Bil Araújo e Erika Schneider podem estar formando mais um casal do mundo dos famosos. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Em OFF, nesta quinta-feira (o3), os dois trocaram carinhos e estavam no maior amor num elevador de um prédio em São Paulo.

Ainda de acordo com o veículo, Araújo e Schneider estão vivendo o romance às escondidas, sem assumir, ainda publicamente.

Vale lembrar que Erika estava vivendo um affair com o jogador de futebol colombiano James Rodríguez. Já o ex-BBB ex- Fazenda teve um breve romance com a influenciadora digital Marina Ferrari.

