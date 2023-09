Bienal do Livro terá sessão se autógrafos de livro sobre o caso Henry Borel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2023 - 12:01 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, às 16 horas, na Bienal do Livro, a Editora Máquina de Livros realiza sessão de autógrafos do livro “Caso Henry: Morte Anunciada”, da jornalista Paolla Serra, com a presença confirmada do pai do menino, Lionel Borel.

Ele apoia o livro da jornalista que ajudou na montagem do quebra-cabeça sobre a investigação dos fatos sobre a morte da criança com mais de 200 matérias sobre o caso.

A morte de Henry levantou um alerta para a Lei Henry Borel.

Paolla Serra faz sua sessão no estande da Editora Máquina de Livros, localizado na “Rua T” do Pavilhão Verde da Bienal do Livro 2023. O evento acontece no Rio Centro, Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Horários de funcionamento: segunda a sexta-feira das 08h às 20h; sábado e domingo das 09h às 21h.

A Máquina de Livros chegou ao mercado há cinco anos com a proposta de publicar livros-reportagem, biografias e perfis. O jornalismo está no DNA da editora: é dirigida por Bruno Thys e Luiz André Alzer, que comandaram grandes redações no país. Os autores, em sua grande maioria, são jornalistas.

Fazem parte do catálogo da Máquina de Livros, títulos como “Nós, sobreviventes do ódio”, de Cristina Serra; “Toca o Barco”, com histórias de Ricardo Boechat; “O amor não se isola”, de Maria Beltrão; “Essa República vale uma nota”, de Octavio Guedes e Daniel Sousa; “Como girei a roda”, de Ricardo Lessa; “A Farra dos Guardanapos”, de Sílvio Barsetti; “Felipe Neto, o influenciador”, de Nelson Lima Neto; e “Caso Henry: morte anunciada”, de Paolla Serra.

