Bielsa deixa quarteto do Flamengo fora da última lista do Uruguai antes da Copa América

O técnico Marcelo Bielsa divulgou neste domingo a lista de convocados da seleção do Uruguai para o jogo com o México, que servirá de preparação para a Copa América, sem o quarteto do Flamengo – Matías Viña, Arrascaeta, De la Cruz e Varela. Luís Suarez, do Inter Miami, e Cavani, do Boca Juniors, também ficaram de fora após anunciarem a aposentadoria da equipe celeste.

Dentre os 16 nomes, o único que atua no futebol brasileiro é o goleiro Sérgio Rochet, do Internacional. Sem duas de suas principais estrelas dos últimos anos, os olhares ficam em Darwin Núñez, do Liverpool.

A convocação é exclusivamente para o duelo com México, na próxima quarta-feira, em Denver. Marcelo Bielsa tem até o dia 15 para mexer na lista e confirmar os nomes que disputarão a Copa América. A expectativa é que os jogadores do Flamengo estejam entre os convocados.

Na Copa América, o Uruguai está no Grupo C, ao lado de Bolívia, Panamá, e Estados Unidos. A estreia será diante de Panamá, no dia 23, às 22h (horário de Brasília), em Miami.

Confira a lista dos convocados do Uruguai:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional) e Santiago Mele (Unión Santa Fe-ARG)

Defensores: Sebastián Cáceres (América-MEX), José María Giménez (Atlético de Madrid)Lucas Olaza (Krasnodar-RUS) e Mathías Olivera (Napoli).

Meias: Nahitan Nandez (Cagliari), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), César Araújo (Orlando City), Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Maximiliano Araújo (Toluca-MEX).

Atacantes: Facundo Pellistri (Manchester United), Brian Rodríguez (América-MEX), Facundo Torres (Orlando City), Luciano Rodríguez (Liverpool-URU) e Darwin Núñez (Liverpool-ING).