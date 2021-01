Biel relembra acusação de assédio: “Errei, mas não matei ninguém”

Biel participou do programa ‘Hora do Faro’ no último domingo (3). O finalista de ‘A Fazenda 12’ falou sobre as polêmicas que abalaram sua carreira e reconhece que errou. “Beleza, eu errei, mas não matei ninguém”, disse Biel a Rodrigo Faro.

Em 2016, o cantor foi acusado de ter assediado uma repórter. Aconselhado por seu empresário, Biel mudou para os Estados Unidos.

“O primeiro grande susto foi ter que ouvir da pessoa que administrava minha carreira na época para eu sumir. O que eu mais queria era me posicionar, expor os fatos reais”, disse.

Sobre a acusação de assédio, Biel afirma que errou, mas vê julgamentos exagerados.

“Beleza, errei, mas não matei ninguém, não roubei. Foi um deslize. Talvez eu não estivesse pronto na época. Eu acho que podia ter tido um melhor posicionamento do que o silêncio”, contou.

Veja também