Bidu revela Corinthians ousado em difícil visita ao Vitória: ‘Brigar por coisas maiores’

De volta ao time titular do Corinthians após começar o clássico com o Palmeiras na reserva, o lateral-esquerdo Matheus Bidu revelou a importância de somar um triunfo na casa do Vitória neste sábado na meta de se afastar de vez do risco de queda e de começar a sonhar com coisas maiores no Brasileirão.

Com a mesma pontuação do rival de Salvador, mas perdendo no número de vitórias (11 a 9), o Corinthians ganharia a 12ª colocação, ao menos, com os três pontos e entraria na zona de classificação à Copa sul-americana.

Depois de ganhar o dérbi por 2 a 0 e obter um respiro na luta contra o descenso, o Corinthians quer manter o embalo – são três vitórias seguidas no Brasileirão – para ter um calendário mais amplo no ano que vem. Atualmente, jogaria somente o Paulista e o Brasileirão.

“É um jogo extremamente difícil, mas sabemos que será primordial para o campeonato. Para brigarmos por coisas maiores. Sonhamos com isso”, afirmou Matheus Bidu. O Corinthians não ganha em Salvador do Vitória há 15 anos, o que deixa a missão ainda mais indigesta.

“A equipe está preparada para o que vier. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos na casa adversária”, completou o lateral-esquerdo, uma das novidades. Sem Matheuzinho, Fagner entra na direita, a defesa terá Félix Torres e Gustavo Henrique e a formação do meio para a frente pode ganhar mais mudanças. Igor Coronado volta de suspensão e está à disposição, por exemplo.

Diante de um adversário que vem de três triunfos seguidos em sua casa, mais uma vez os contragolpes serão a arma corintiana. Para evitar surpresas, o técnico Ramón Díaz iniciou a sexta-feira com sessões de vídeos dos oponentes. A equipe ainda trabalhou intensamente jogadas de bola parada defensivas e ofensivas.