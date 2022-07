Bidens recebem primeira-dama da Ucrânia na Casa Branca; Zelenskiy espera bons resultados

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com flores em mãos, e a primeira-dama Jill Biden receberam a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, na Casa Branca, nesta terça-feira, em uma visita na véspera de um discurso dela ao Congresso norte-americano, na quarta-feira.

Zelenska, esposa do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, abraçou Jill Biden e recebeu as flores do presidente, que foi recebê-la em seu carro no lado de fora.

Depois, as duas mulheres e as delegações dos dois países se sentaram para uma reunião no Salão Azul da Casa Branca.

Zelenskiy depois disse que espera “resultados significativos” das reuniões da sua esposa em Washington.

As suas tarefas incluem aumentar o apoio dos EUA à Ucrânia, obter apoio adicional para “proteger as pessoas do terror russo” e reforçar a assistência humanitária disse ele, em um discurso por vídeo à noite.

Ele afirmou que o discurso ao Congresso seria importante, acrescentando que “acredita bastante que ele será ouvido pelas pessoas responsáveis por tomar as decisões nos Estados Unidos”.

(Reportagem de Jeff Mason e David Ljunggren)