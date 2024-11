Biden, Xi Jinping, Milei: veja a lista de líderes mundiais que estão no Brasil para o G20

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 8:32 Para compartilhar:

Chefes de Estado e de governo das principais economias do mundo estão no Brasil para a 19ª Cúpula do G20, que ocorre nesta segunda-feira, 19, e terça-feira, 19, no Rio de Janeiro.

Entre a manhã de sábado, 16, e a tarde de domingo, 17, autoridades desembarcaram na capital carioca para se reunirem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e participarem de eventos pré-cúpula.

+ Cúpula do G20 começa hoje sem consenso sobre documento final

+ Principal bandeira do Brasil no G20, combate à fome no país enfrenta desafios

Do grupo principal de líderes, apenas o presidente russo, Vladimir Putin, não vem ao Brasil devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele por supostos crimes de guerra contra a Ucrânia. Se pisasse em solo brasileiro, ele poderia ser detido.

Veja a abaixo a lista de líderes que confirmaram presença:

Cyril Romephosa (presidente da África do Sul);

Olaf Scholz (primeiro-ministro da Alemanha);

Mohammad bin Salman (príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita);

Javier Milei (presidente da Argentina);

Anthony Albanese (primeiro-ministro da Austrália);

Justin Trudeau (primeiro-ministro do Canadá);

Xi Jinping (presidente da China);

Yoon Suk-Yeol (presidente da Coreia do Sul);

Joe Biden (presidente dos Estados Unidos);

Emmanuel Macron (presidente da França);

Narendra Modi (primeiro-ministro da Índia);

Prabowo Subianto (presidente da Indonésia);

Giorgia Meloni (primeira-ministra da Itália);

Shigeru Ishiba (primeiro-ministro do Japão);

Claudia Sheinbaum (presidente do México);

Keir Starmer (primeiro-ministro do Reino Unido);

Recep Tayyip Erdogan (presidente da Turquia);

Serguei Lavrov (ministro das Relações Exteriores da Rússia, representando Vladimir Putin).

Outros líderes convidados:

Anwar Ibrahim (primeiro-ministro da Malásia);

Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes);

Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia);

Pham Minh Chinh (presidente do Vietnã);

João Manuel Gonçalves Lourenço (presidente de Angola);

Abdel Fattah El-Sisi (presidente do Egito);

Luis Arce (presidente da Bolívia);

Pedro Sánchez (primeiro-ministro da Espanha);

Cardeal Pietro Parolin (representando o Papa Francisco e o Vaticano);

Gabriel Boric (presidente do Chile);

Gustavo Petro (presidente da Colômbia);

Antônio Guterres (Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas);

Luís Montenegro (primeiro-ministro de Portugal);

Samia Suluhu Hassan (presidente da Tanzânia);

Jonas Gahr Støre (primeiro-ministro da Noruega);

João Manuel Gonçalves (presidente de Moçambique);

João Manuel Gonçalves (presidente de Moçambique); Lawrence Wong (primeiro-ministro de Singapura);

Até o final de novembro, o Brasil ocupa a presidência do G20 e tem como prioridades para o encontro deste ano o combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global.