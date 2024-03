Biden x Trump: entenda o que está em jogo na Superterça

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/03/2024 - 9:21 Para compartilhar:

A “Superterça”, que acontece nesta terça-feira, 5, é a principal prévia das eleições dos Estados Unidos, pois os pré-candidatos em disputa elegem um certo número de delegados (representantes) em cada Estado e território do país.

Nesta terça, em um único dia, 15 estados norte-americanos vão votar simultaneamente para escolher pouco mais de um terço dos delegados tanto para o Partido Democrata (que tem o presidente Joe Biden como favorito) quanto para o Partido Republicano (que tem o ex-presidente Donald Trump como favorito).

Além dos estados, o território de Samoa Ocidental irá realizar as primárias pelo partido Democrata.

No sistema de votação dos EUA, a população não escolhe diretamente nos candidatos, mas elegem os delegados que ficam encarregados de votar nos postulantes à presidência durante as convenções partidárias.

Os maiores colégios eleitorais são: Califórnia, com 54 representantes, e Texas, com 40. Os estados com maior população possuem mais delegados e, consequentemente, são os mais disputados, pois podem influenciar no rumo da campanha eleitoral.

Esta “Superterça”, diferentemente das outras, já está com as candidaturas dos dois lados praticamente definidas. Apesar das polêmicas como a questão da idade e da falta de memória, Joe Biden segue como favorito pelo Partido Democrata. Mesmo enfrentando processos judiciais, Donald Trump segue na frente da sua rival republicana, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. Além disso, na segunda-feira, 4, o ex-presidente foi liberado pela Suprema Corte para concorrer.

O que acontece depois?

Após as prévias americanas, que vão até o meio do ano, o vencedor de cada partido é oficialmente indicado para a disputa eleitoral durante a convenção partidária. A republicana ocorrerá de 15 a 18 de julho em Milwaukee, no Wisconsin, e a democrata será realizada de 19 a 22 de agosto, em Chicago.

Há também a definição dos vices. No caso de Joe Biden, Kamala Harris será mais uma vez a sua parceira de chapa. Já para Trump o cargo ainda está em aberto.

Os debates presidenciais acontecem a partir de setembro e a eleição geral será no dia 5 de novembro. A decisão fica a cargo dos delegados, que formam o chamado “Colégio Eleitoral”. É eleito o candidato que conseguir a maioria, ou seja, 270 votos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias