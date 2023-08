Biden visitará Vietnã em 10 de setembro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 15:29 Compartilhe

O presidente americano, Joe Biden, que desenvolve uma intensa atividade diplomática na Ásia, visitará o Vietnã em 10 de setembro, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (28).

Biden se reunirá em Hanói com o líder do governante Partido Comunista do país, Nguyen Phu Trong, além de outros dirigentes, “para discutir formas de fortalecer a cooperação entre Estados Unidos e Vietnã”, segundo um comunicado da porta-voz da Presidência, Karine Jean-Pierre.

Os dois líderes pretendem debater sobre tecnologia, inovação, programas de intercâmbio universitário e formação profissional, e também sobre a mudança climática, com o objetivo de “fazer avançar a paz, a prosperidade e a estabilidade na região”.

Em abril, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, visitou o Vietnã para melhorar as relações com o país comunista, em um momento em que Washington busca ativamente arrefecer a influência da China na região.

“Estamos em uma posição na qual Filipinas, e em breve, Vietnã e Camboja, querem ter uma relação conosco (…) porque querem que a China saiba que não estão isolados”, explicou semanas atrás Biden em uma reunião com doadores democratas.

As relações entre Estados Unidos e o país asiático se reforçaram nos últimos anos, também nos âmbitos militar e econômico, e os dois países se reconciliaram em grande medida apesar das cicatrizes da guerra.

A visita de Biden faz parte de uma grande ofensiva diplomática aos países asiáticos, sejam eles ou não tradicionais aliados dos EUA.

Biden recebeu recentemente os líderes do Japão e Coreia do Sul em uma cúpula sem precedentes, e, antes do verão (hemisfério norte), convidou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a fazer uma visita de Estado à Casa Branca.

