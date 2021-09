Biden visita oeste do país após incêndios e na véspera de referendo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou nesta segunda-feira uma visita ao oeste do país para reforçar a necessidade de lutar contra as mudanças climáticas e apostar em grandes investimentos verdes, mas também com objetivos políticos.

O presidente democrata visitará a Califórnia, um dos redutos do seu partido, para apoiar o governador Gavin Newsom, que enfrenta um referendo o qual poderá lhe custar o cargo.

Biden decolou da capital rumo ao estado republicano de Idaho, onde fez uma primeira escala para visitar um centro de coordenação do combate a incêndios. “A verdade é que temos um problema de aquecimento global”, assinalou o presidente em Boise. “As coisas não voltarão a ser como eram. Voltar ao passado não é uma opção, e a situação não está melhorando.”

Biden deve seguir até Sacramento, capital da Califórnia, e concluirá seu giro em Denver, Colorado, onde pretende falar sobre seus principais planos de investimento.

A visita deve permitir que o presidente toque em um tema já conhecido: lembrar a urgência de agir sobre o aquecimento global e desastres associados, como incêndios florestais e tempestades.

Biden busca tornar os Estados Unidos menos vulneráveis a desastres naturais e tornar sua economia mais verde com projetos de investimento, cujo montante acumulado pode chegar a US $ 5 trilhões, desde que o Congresso os aprove nos próximos meses.

Os incêndios florestais aumentaram neste verão local, especialmente no Oeste do país, incluindo nos estados que Biden irá visitar.

Até domingo, de acordo com o último balanço, o National Interagency Fire Center contabilizou 80 grandes incêndios ativos, incluindo 22 em Idaho, cujo combate envolve mais de 22.000 bombeiros.

Biden, que rompeu com o ceticismo de seu antecessor republicano Donald Trump sobre a mudança climática, disse na semana passada que o mundo estava enfrentando um “alerta vermelho” para o perigo da mudança climática e pediu união, transcendendo as divisões partidárias.

– Referendo na Califórnia –

Mas longe desses importantes temas paralelos, Biden, como chefe do Partido Democrata, irá apoiar o governador da Califórnia durante um evento de campanha de última hora em Long Beach.

Gavin Newsom enfrentará um referendo revogatório nesta terça-feira. Esse procedimento permite que eleitores insatisfeitos organizem um referendo na tentativa de destituir o governador do estado.

Há 18 anos, uma votação semelhante permitiu ao astro Arnold Schwarzenegger conquistar a Califórnia.







Os californianos irão votar se desejam ou não a saída de Newsom, 53 anos, em uma consulta promovida por republicanos irritados com o uso obrigatório de máscaras para conter a Covid-19, um alto custo de vida e uma disparada dos sem-teto no estado mais rico e populoso do país.

Newsom, um ex-prefeito de São Francisco que foi eleito governador em 2018 e cujo mandato não terminaria até o próximo ano, não arrisca muito em um estado dominado pelos democratas.

Mesmo assim, os democratas levam a votação a sério, sabendo que uma revocação surpresa é sempre possível, especialmente se o comparecimento for baixo.

Com este referendo há uma divisão que vai muito além da Califórnia, entre um eleitorado democrata que apoia o programa progressista e as medidas anticovid de Biden, e um eleitorado conservador que desconfia das tendências intervencionistas dos poderes públicos em qualquer campo: saúde, economia, educação, costumes ou mudanças climáticas.

Veja também