Biden viajará ao Havaí em 21 de agosto após incêndios devastadores

Joe Biden e sua esposa, Jill, viajarão na próxima segunda-feira (21) para a ilha de Maui, no Havaí, um arquipélago devastado por incêndios que mataram mais de 100 pessoas.

O presidente americano “se reunirá com socorristas, sobreviventes e funcionários”, anunciou sua porta-voz Karine Jean-Pierre, em um comunicado.

Biden quer avaliar pessoalmente “o impacto dos incêndios” e falar dos “próximos passos” nas operações de resgate.

O presidente democrata lidera “uma resposta de todo o governo” federal e “se comprometeu a fornecer ao povo do Havaí tudo o que precisa”, disse seu porta-voz.

A Casa Branca acredita que as operações de busca de vítimas alcançarão, na próxima semana, um grau que permita uma visita presidencial, a qual mobiliza importantes recursos logísticos e de segurança.

Biden declarou rapidamente estado de desastre natural no Havaí, o que possibilita mobilizar recursos de emergência, e manteve contato com o governador do estado, Josh Green.

A oposição republicana considera insuficiente sua resposta aos incêndios, os mais letais em mais de um século nos Estados Unidos.

O presidente americano mencionou os incêndios na quinta-feira passada, e de forma breve, mas não fez isso quando o número de vítimas aumentou, exponencialmente, no último fim de semana.

