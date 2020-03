Biden vence na Carolina do Sul e reabre disputa com Sanders

WASHINGTON, 01 MAR (ANSA) – Após três resultados decepcionantes em Iowa, New Hampshire e Nevada, Joe Biden conquistou neste sábado (29) uma contundente vitória na Carolina do Sul, quarto estado americano a realizar prévias para as eleições presidenciais, e deu um novo impulso à sua campanha.

Com 100% dos votos apurados, o ex-vice de Barack Obama obteve 48,4% da preferência, quase 30 pontos a mais que o líder das primárias, Bernie Sanders (19,9%). O ativista bilionário Tom Steyer, que apostava todas as suas fichas no estado, ficou em terceiro lugar (11,3%) e abandonou a disputa.

Pete Buttigieg (8,2%), Elizabeth Warren (7,1%) e Amy Klobuchar (3,1%) ficaram abaixo dos 10% e provavelmente terão na “Superterça”, em 3 de março, sua última chance de sonhar com a indicação democrata em 2020.

“Daqui vocês lançaram Bill Clinton, Barack Obama e agora eu.

Minha campanha finalmente decolou”, disse Biden, que deve garantir 39 dos 54 delegados em disputa – Sanders ficaria com os outros 15. “Imprensa e analistas davam minha candidatura como morta, mas hoje venceu o coração do Partido Democrata”, acrescentou.

A vitória confirma a força de Biden no eleitorado negro – 65% dos democratas da Carolina do Sul são afro-americanos – e o fortalece como principal alternativa ao social-democrata Sanders, posição que vinha sendo ameaçada por Buttigieg e pelo ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que entrará na disputa na Superterça.

“Se o partido me nomear, poderemos derrotar Trump, manter a Câmara e tomar o Senado”, prometeu, acrescentando que “nem todos querem as promessas de uma revolução”, em referência a Sanders.

Após o resultado da Carolina do Sul, o senador por Vermont acumula 60 delegados, segundo estimativas da imprensa local, contra 54 de Biden, 26 de Buttigieg, oito de Warren e sete de Klobuchar. Para obter a nomeação democrata, é preciso assegurar 1.991 dos 3.979 delegados, sendo que 1.344 serão distribuídos na “Superterça”.

Na ocasião, estarão em jogo 14 estados e a Samoa Americana, sendo que Sanders lidera as pesquisas em quatro dos cinco mais cobiçados: Califórnia (415 delegados), Texas (228), Virginia (99) e Massachusetts (91). Biden é favorito na Carolina do Norte (110).

“Não vencemos na Carolina do Sul, mas ainda há muitos estados, e haverá novas derrotas. Não se pode vencer em todos os lugares”, disse Sanders na noite de sábado. (ANSA)