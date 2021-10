Biden vai restaurar superfície de três áreas protegidas reduzidas por Trump

O governo de Joe Biden vai anular a decisão de seu antecessor Donald Trump, que reduziu a superfície de três áreas protegidas nos Estados Unidos de imenso valor arqueológico e ambiental – anunciou a Casa Branca na noite de quinta-feira (7).

“Ao restaurar a superfície desses três monumentos nacionais, o presidente Biden cumpre uma promessa-chave e respeita o princípio de que os parques nacionais, monumentos e outras áreas de preservação dos Estados Unidos devem ser protegidos sempre e por todos”, afirmou a Casa Branca em um comunicado.

Com a decisão, os Monumentos Nacionais de Grand Staircase-Escalante e Bears Ears, ambos no estado de Utah (oeste), e o de Northeast Canyons and Seamounts, na costa de Massachusetts (leste), terão suas dimensões originais recuperadas.

O Grand Staircase-Escalante passará de 4.000 km2 para mais de 7.500 km2, e o Bears Ears, reduzido para 926 km2, chegará a 5.500 km2.

A zona marítima de Northeast Canyons and Seamounts também retornará às suas dimensões originais, e a pesca do caranguejo vermelho e da lagosta americana na área será reduzida de forma gradual até ser proibida em 15 de setembro de 2023.

Biden sancionará o decreto nesta sexta-feira (8), de acordo com a imprensa local.

A decisão de Trump de reduzir essas áreas, lar de espécies ameaçadas e de tesouros arqueológicos, como pinturas rupestres e importantes restos de dinossauros, escandalizou as tribos originárias da região e os defensores do meio ambiente.

Saiba mais