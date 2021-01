Biden vai gastar US$ 1,9 trilhão para combater Covid e estimular economia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na noite desta quinta-feira (14) um plano de reativação da economia no valor de US$ 1,9 trilhão, que ainda precisa ser votado pelo Congresso, de maioria democrata, para entrar em vigor.

Entre os investimentos anunciados estão cerca de US$ 416 bilhões para reforçar o combate à pandemia e distribuição de vacinas contra a Covid-19. O objetivo de Biden é vacinar 100 milhões de americanos e reabrir as escolas nos primeiros 100 dias de sua administração.

Além disso, cerca de US$ 1 trilhão será utilizado em auxílio direto às famílias, que receberão cheques no valor de US$ 1.400 por pessoa, superior aos US$ 600 emitidos no último pacote do Congresso. Os norte-americanos desempregados e outros trabalhadores afetados também receberão mais US$ 400 por semana, e o benefício será prorrogado até 30 de setembro.

Biden também deve pedir ao Congresso que aumente o salário mínimo em mais do que o dobro do valor atual, subindo de US$ 7,25 para US$ 15 por hora.

Outros US$ 350 bilhões serão utilizados para ajudar estados e municípios a superarem seus déficits orçamentários. Para o pagamento de aluguéis, contas de água e energia, estão previstos auxílios de US$ 25 bilhões. E os despejos serão suspensos até o dia 30 de setembro.

