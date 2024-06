Biden vai anunciar restrições severas a imigrantes com proximidade das eleições, diz imprensa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 17:51 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar amanhã restrições severas à entrada de imigrantes pela fronteira com o México, um tema que pesa em suas chances de reeleição contra o ex-presidente Donald Trump.

Biden deve assinar uma ordem executiva que permitiria a deportação de imigrantes que entrarem no país sem concluir primeiramente seu pedido de asilo, informaram veículos de comunicação americanos nesta segunda-feira (3).

As restrições severas, que Biden deve anunciar durante um evento na Casa Branca com prefeitos de cidades localizadas na fronteira, entrariam em vigor sempre que as travessias de imigrantes aumentassem.

“Desde o primeiro dia, o governo sempre avaliou que medidas poderiam ser tomadas. Não houve nenhuma decisão final sobre que medidas executivas adicionais, se houver, poderiam ser tomadas”, disse à AFP um funcionário da Casa Branca.

O número recorde de entradas de imigrantes pela fronteira durante o mandato de Biden colocou enorme pressão sobre o presidente democrata, que está atrás de Donald Trump nas pesquisas.

As restrições de Biden seriam algumas das mais severas já impostas por um democrata e se apoiariam no uso da mesma lei a que o governo Trump recorreu para banir a imigração a partir de alguns países muçulmanos, mas devem ser contestadas na Justiça.