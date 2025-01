Biden vai à posse de Trump? Republicano não compareceu à cerimônia em 2021

A cerimônia que oficializa a volta de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos será realizada na próxima segunda-feira, 20. A presença do atual presidente na posse não é obrigatória, mas dificilmente algum líder quebra a tradição por se tratar de uma cordialidade.

O então presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice Kamala Harris – que participou da disputa eleitoral, sendo derrotada por Trump – já confirmaram que irão comparecer ao evento. Inclusive, o líder democrata irá deixar a clássica “carta de transição”, em que o presidente deve escrever uma mensagem ou conselho para seu sucessor na Casa Branca.

Algumas pessoas tiveram dúvidas se Biden estaria presente na solenidade, uma vez que ele e o republicano acumularam conflitos ao longo da vida política. Além disso, Donald Trump foi um dos únicos quatro presidentes da história dos EUA que rompeu com a tradição e se negou a comparecer à posse de Joe Biden – quando Trump ainda era líder do país, em 2021.

As outras três ocasiões em que um líder executivo recusou a formalidade aconteceram no século XIX, com John Adams, Quincy Adams e Andrew Johnson.

Trump não apenas comunicou que não tinha intenção de ir à cerimônia, como também estimulou seus eleitores à reações violentas – alegando que o resultado das eleições seria fraudulento. Mais tarde, a narrativa levou apoiares republicanos a invadirem o Capitólio, sede do poder legislativo estadunidense, em uma trama golpista de anulação eleitoral.