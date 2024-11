Biden, Trudeau e Meloni não participam de foto oficial do G20

Thais Fonsecai Thais Fonseca https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 18/11/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Após dois anos sem registros oficiais do encontro da cúpula do G20, o Rio de Janeiro voltou a produzir uma imagem oficial com integrantes das maiores economias do mundo.

Diversos líderes convidados para a cúpula foram até os jardins do MAM (Museu de Arte Moderna) e, com o Pão de Açúcar- um dos cartões postais da Cidade Maravilhosa – ao fundo, posaram para a “foto da família”.

Apesar da foto oficial, o presidente dos EUA, Joe Biden, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ficaram de fora do registro oficial. Os motivos ainda não foram divulgados.