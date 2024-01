Biden tem ‘total confiança’ no criticado secretário da Defesa, segundo a Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/01/2024 - 13:54 Para compartilhar:

A Casa Branca observou, nesta segunda-feira (8), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem total confiança em seu secretário da Defesa, Lloyd Austin, apesar dos apelos dos republicanos para que Austin se demita porque demorou vários dias para revelar uma hospitalização.

“O presidente tem total confiança, ele continua tendo confiança no secretário Austin”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aos jornalistas que viajavam com Biden a bordo do avião oficial Air Force One.

