Biden tem novo teste positivo para Covid e segue isolado

WASHINGTON, 31 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou novamente positivo para a Covid-19 neste domingo (31) e seguirá em isolamento, informou a Casa Branca.







“Por conta do efeito rebote positivo que foi reportado ontem, nós continuamos com o monitoramento diário. Essa manhã, sem surpresas, seu teste antígeno do Sars-CoV-2 permanece positivo”, diz a nota assinada pelo médico pessoal do mandatário, Kevin O’Connor.

Biden havia sido liberado do isolamento no último dia 27 após testar negativo três vezes para a doença. No entanto, neste sábado (30), o exame voltou a dar positivo e o democrata voltou para a quarentena.

Conforme a Casa Branca, Biden não tem nenhum sintoma agora e a positividade veio por conta de um “efeito rebote” que vem sendo registrado entre as pessoas que tomam o remédio Paxlovid, da Pfizer.

Aos 79 anos, o presidente norte-americano está entre aqueles para quem a droga é indicada e fez o tratamento com as pílulas por cinco dias. Segundo especialistas, isso acontece em alguns organismos porque o corpo não consegue interromper toda a replicação do vírus, fazendo assim com que haja um ressurgimento da positividade.

Apesar de ter testado novamente positivo, Biden não tomará o remédio novamente, mas ficará cinco dias em isolamento para não transmitir a Covid-19 para outros. Até o momento, as autoridades sanitárias estimam que esse “efeito rebote” atinja entre 1% e 2% dos casos. (ANSA).