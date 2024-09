Biden tem ‘conversa cordial’ com Trump após tentativa de ataque

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/09/2024 - 20:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 16 SET (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone, na noite desta segunda-feira (16), com o ex-mandatário Donald Trump, após uma aparente nova tentativa de assassinato contra o republicano em seu campo de golfe na Flórida. Em nota, a Casa Branca informou que Biden demonstrou alívio pelo fato de o ex-presidente estar seguro em um diálogo “cordial”.

“Tivemos uma ligação muito boa. Era sobre proteção do Serviço Secreto”, disse Trump, em uma declaração emitida por sua campanha.

Nenhum outro detalhe sobre a ligação foi divulgado. Mais cedo, Biden já havia expressado seu alívio por Trump estar seguro e dito que o Serviço Secreto “precisa de mais ajuda”.

“Acho que o Congresso deveria responder às necessidades deles, se eles, de fato, precisam de mais pessoas do Serviço. Então, é sobre isso que vamos falar”, declarou o democrata aos repórteres.

Nesta segunda, Ryan Wesley Routh, 58, foi acusado de dois crimes com armas de fogo após supostamente empurrar o cano de um rifle através da cerca ao longo do perímetro do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, enquanto ele estava lá, levando um agente do Serviço Secreto a atirar nele.

O incidente ocorreu aproximadamente dois meses depois que um atirador abriu fogo em um comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, atingindo o ex-presidente na orelha. Na ocasião, um participante do comício, bem como o atirador, foram mortos.

