Biden suspenderá tarifas de aço da Ucrânia por um ano

WASHINGTON, 9 MAI (ANSA) – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (9) que suspenderá as tarifas sobre o aço da Ucrânia pelo período de um ano, interrompendo uma medida imposta por Donald Trump em 2018.





A informação foi divulgada pelo jornal “New York Times” e é revelada no momento em que a administração de Joe Biden procura maneiras de ajudar a Ucrânia em meio à invasão da Rússia. A medida, segundo fontes do Departamento de Comércio dos EUA, foi explicitamente solicitada pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, quando visitou Washington. Na ocasião, o político ucraniano teria dito que algumas siderúrgicas de seu país estavam começando a produzir novamente depois de ficarem fechadas por causa do conflito.

Na gestão passada, Trump impôs uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço, justificando as taxas como medida de segurança nacional.

De acordo com a publicação, a Ucrânia é um importante produtor de aço, ocupando o 13º lugar globalmente. A maioria das fábricas do país e outras atividades econômicas foram congeladas em decorrência da guerra.

Mais cedo, o presidente americano, Joe Biden, assinou uma lei para acelerar o envio de armas para a Ucrânia, inspirada em uma medida de 1941 usada para fornecer equipamentos aos britânicos que lutavam contra o líder nazista Adolf Hitler.

Além disso, o democrata enfatizou que o Congresso deve aprovar “urgente” o novo pacote de ajuda à Ucrânia e disse que os recursos são essenciais para o sucesso de Kiev no campo de batalha. “Não podemos permitir atrasos neste esforço”, afirmou Biden. (ANSA)