Biden surpreende ao vestir boné em apoio a Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2024 - 20:26 Para compartilhar:

O presidente americano, Joe Biden, surpreendeu nesta quarta-feira (11) ao vestir um boné vermelho com a inscrição “Trump 2024”.

O fato ocorreu em um quartel dos bombeiros de Shanksville, cidade da Pensilvânia onde um avião que fazia o voo 93 da United caiu em 11 de setembro de 2001.

Joe Biden visitou o local, 23 anos depois, para defender a união no país, explicou Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca. “O presidente falou sobre a união bipartidária após o 11 de Setembro e ressaltou que deveríamos retomá-la”, publicou Bates na rede social X.

“Ele deu um boné a um apoiador de Trump, que disse que, com o mesmo espírito, Biden deveria vestir seu boné de Trump”, o que ele fez brevemente, explicou o porta-voz.

A imagem viralizou nas redes sociais, e a equipe de campanha de Trump agradeceu no X o “apoio” do presidente. “Kamala Harris foi muito mal no debate de ontem à noite”, o que explica que Biden tenha vestido o boné de Trump, ironizou a equipe do republicano.

Em três pesquisas nacionais realizadas após o debate, 57% dos telespectadores consideraram que Kamala venceu, e 34% deram a vitória a Trump.

Os dois adversários trocaram um aperto de mãos hoje, durante um ato em Nova York para lembrar o 11 de Setembro.

seb/ube/erl/mar/lb/am