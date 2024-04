Biden sobe tom com Netanyahu e destaca ‘cessar-fogo imediato’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/04/2024 - 17:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 4 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone nesta quinta-feira (4) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e cobrou a implementação de “medidas concretas” para proteger os civis e trabalhadores humanitários na Faixa de Gaza.

A conversa entre os dois líderes durou menos de uma hora, mas foi o suficiente para o mandatário norte-americano ter aumentado o tom e cobrado Netanyahu por mudanças na postura de Israel em relação ao conflito contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“Biden deixou clara a necessidade de Israel anunciar e implementar uma série de medidas específicas, concretas e mensuráveis para lidar com os danos civis, o sofrimento humanitário e a segurança dos trabalhadores humanitários. A política dos EUA em relação a Gaza será determinada pela nossa avaliação da ação imediata de Israel nestas medidas”, explicou a Casa Branca em uma nota.

O comunicado ainda revelou que Biden disse ao premiê israelense que um cessar-fogo imediato no enclave palestino é “essencial para estabilizar e melhorar a situação humanitária e proteger civis inocentes”.

Já em relação ao ataque aéreo de Israel em Gaza que matou sete voluntários da ONG World Central Kitchen (WCK), o presidente dos EUA afirmou que o episódio é “inaceitável”.

Além das duras cobranças pelas ações das forças israelenses, Biden também conversou com Netanyahu sobre as “ameaças públicas iranianas”. O democrata garantiu que Washington “apoia fortemente” Israel neste caso.

Por fim, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, admitiu que o telefonema entre os dois líderes aconteceu em meio a uma “crescente frustração” do chefe de Estado norte-americano com o premiê. (ANSA).

