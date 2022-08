Biden segue positivo em teste para Covid-19 nesta quinta-feira

reuters 04/08/2022 - 14:32 Compartilhe

(Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo novamente para Covid-19 nesta quinta-feira, mas está se sentindo “muito bem”, disse seu médico Kevin O’Connor em um memorando divulgado pela Casa Branca.

Biden ainda está com tosse “muito ocasional”, mas a tosse está melhorando, disse O’Connor no memorando. Biden continuará isolado.

Biden, de 79 anos, havia acabado de sair do isolamento na quarta-feira da semana passada depois de testar positivo para Covid-19 pela primeira vez em 21 de julho. Mas ele testou positivo novamente no sábado no que O’Connor descreveu como um caso de “rebote” visto em uma pequena porcentagem de pacientes que tomam o medicamento antiviral Paxlovid.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)

