Biden se reunirá com Xi nos EUA na semana que vem

Ansai Ansa 10/11/2023 - 11:01

NOVA YORK, 10 NOV (ANSA) – Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirão na próxima semana, na Califórnia, à margem da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Esse será o primeiro encontro entre os dois líderes desde o cara a cara na reunião do G20 em Bali, na Indonésia, em novembro passado.

Fontes da Casa Branca disseram à imprensa americana que o diálogo bilateral ocorrerá em 15 de novembro e tem como objetivo “administrar a competição” entre os dois países.

Por sua vez, o governo chinês confirmou que Xi visitará os EUA entre 14 e 17 de novembro, mas não especificou a data da reunião com Biden.

Além das disputas comerciais e tecnológicas entre as duas maiores potências do planeta, a conversa deve girar em torno das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. (ANSA).

