Biden se opõe a um ‘reconhecimento unilateral’ do Estado palestino

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se opõe ao “reconhecimento unilateral” de um Estado palestino, declarou a Casa Branca nesta quarta-feira (22), após o anúncio de que Espanha, Irlanda e Noruega darão prosseguimento ao reconhecimento no final do mês.

Biden “é um firme partidário de uma solução de dois Estados e sempre foi durante toda a sua carreira”, destacou a porta-voz do Conselho de Segurança, Adrienne Watson.

Watson, no entanto, alertou que o presidente americano “pensa que um Estado da Palestina deve ser constituído através de negociações diretas entre as partes e não por um reconhecimento unilateral”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança, Adrienne Watson.

A porta-voz não mencionou diretamente a decisão dos três Estados europeus, que são estreitos aliados dos EUA.

Biden e seu secretário de Estado, Antony Blinken, pressionam Israel a avançar em um calendário para a criação de um Estado palestino, em parte levantando a possibilidade de um acordo para a normalização de relações entre Arábia Saudita e Israel.

Mas, recentemente, Washington vetou uma tentativa do Conselho de Segurança da ONU de reconhecer o Estado da Palestina, argumentando que o reconhecimento só deveria acontecer a partir de negociações que levem em conta os interesses de Israel em matéria de segurança.

