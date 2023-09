AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2023 - 12:13 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou neste domingo (10) que se reuniu com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na cúpula do G20 na Índia, com quem discutiu “estabilidade”.

Embora os Estados Unidos e a China discordem em uma ampla variedade de questões globais, “falamos sobre estabilidade… não houve nada de confronto”, declarou Biden em Hanói, onde fechou um acordo de cooperação com o Vietnã.

pdw/qan/hgs/eg/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias