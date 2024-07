Biden retira candidatura para segundo mandato nos Estados Unidos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo, 21, que vai retirar sua candidatura a reeleição de 2024.

Em uma publicação nas redes sociais, Biden afirmou que “embora tenha sido minha intenção procurar a reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu me ‘demita’ e me concentre exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o resto do meu mandato”.

No comunicado, Biden afirmou ainda que dará mais detalhes sobre sua decisão nesta semana.

“Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo este trabalho. E deixe-me expressar o meu sincero agradecimento ao povo americano pela fé e confiança que depositou em mim”, diz a nota.

