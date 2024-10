Biden recorda ‘horríveis ataques’ com presidente de Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 7 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta segunda-feira (7) com seu homólogo israelense, Isaac Herzog, para falar sobre “o primeiro aniversário dos horríveis ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro”.

Segundo a Casa Branca, os dois líderes “reafirmaram seu compromisso de chegar a um acordo em Gaza que traga os reféns para casa, proteja Israel, alivie o sofrimento dos civis palestinos e abra o caminho para uma paz duradoura”.

Biden, que homenageou as vítimas da ofensiva deflagrada em 2023 no sul de Israel, enfatizou ainda que, com o acordo, o Hamas não deve “nunca mais” ser capaz de controlar o enclave palestino ou reconstruir as suas capacidades militares.

Durante o telefonema, o presidente americano “expressou suas mais profundas condolências ao povo de Israel e às famílias das 1,2 mil pessoas inocentes, incluindo 46 americanos, massacradas pelo grupo terrorista Hamas em um dia de brutalidade indescritível”.

Além disso, destacou que os “Estados Unidos nunca se renderão até levar todos os reféns restantes para casa em segurança” e confirmou o “seu compromisso com a segurança do povo judeu, de Israel e o seu direito de existir.

O democrata “reiterou o seu apoio ao direito de Israel de se defender dos ataques do Irã e de todos os grupos terroristas apoiados pelo governo iraniano, incluindo o Hezbollah, o Hamas e os Houthis”.

Por fim, expressou “profunda tristeza pela perda de vidas inocentes em Gaza e pelo sofrimento contínuo dos civis palestinos devido à guerra travada pelo Hamas”. (ANSA).