Biden reconhece sua sétima neta após críticas republicanas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu publicamente nesta sexta-feira (28) sua sétima neta, uma menina de quatro anos que seu filho Hunter teve com uma mulher de Arkansas, após as críticas republicanas por não ter feito isso antes.

“Não é uma questão política, é um assunto familiar”, disse o presidente em uma declaração à revista People sobre a menina, chamada Navy Joan Roberts.

Biden disse que ele e sua esposa Jill apenas querem “o melhor” para todos os netos, inclusive Navy.

Segundo uma fonte anônima familiarizada com a situação citada pela People, uma disputa sobre pensão alimentícia entre Hunter Biden e Lunden Roberts, resolvida no mês passado, afetou a forma como os Biden interagiam com a neta.

“É preciso lembrar que, há poucas semanas, havia um processo judicial bastante polêmico entre os pais de Navy. Como avós, os Biden estão seguindo a linha de Hunter”, disse a fonte.

O presidente democrata havia sido criticado pelos republicanos, que afirmaram que o não reconhecimento de Navy atentava contra sua imagem pública de homem de família.

No início deste mês, a legisladora republicana Elise Stefanik classificou Biden de “frio, sem coração, egoísta e covarde” por não reconhecer a menina e tachou a situação de “vergonha indesculpável” em declarações ao jornal britânico Daily Mail.

Testes de DNA confirmaram a paternidade de Hunter Biden. A menina, ao que parece, não conheceu seu pai nem seus avós.

Hunter Biden, que lutou contra o vício em drogas e atualmente está imerso em problemas legais por acusações de crimes fiscais e posse ilegal de uma arma de fogo, tem outros quatro filhos.

