Biden receberá Trump na Casa Branca para iniciar transição histórica

O presidente dos EUA, Joe Biden, receberá Donald Trump, que o sucederá em janeiro na Casa Branca, no Salão Oval na quarta-feira para iniciar uma transição de poder que o democrata prometeu ser pacífica com seu pior inimigo político.

Dois dias após a contundente vitória do republicano sobre Kamala Harris, Biden prometeu garantir uma transição de poder “pacífica e ordenada”.

A reunião, que ocorrerá às 16h GMT (13h em Brasília) de quarta-feira no Salão Oval, será o primeiro passo nesse processo.

“Espero que possamos, independentemente de em quem votamos, considerar uns aos outros como concidadãos e não como adversários”, disse Biden na quinta-feira durante seu primeiro discurso desde a eleição.

Amplamente derrotada, a vice-presidente e ex-candidata democrata também se comprometeu a “ajudar” Trump na transição de poder, comentários que contrastam fortemente com a atitude do republicano após a eleição de 2020, quando ele se recusou a admitir a derrota e boicotou a cerimônia de posse de Biden.

Em janeiro de 2021, partidários de Trump invadiram o Capitólio para impedir a certificação da vitória do democrata.

O magnata do setor imobiliário de 78 anos, que foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha e foi indiciado e condenado por acusações criminais e civis, agora fará um incrível retorno à Casa Branca, com pouco mais de dois meses para colocar sua equipe em funcionamento.

Seu primeiro mandato foi marcado por várias mudanças no gabinete e pela substituição e subsequente queda em desgraça de vários de seus assessores.

-Como será o governo Trump 2?

Na quinta-feira, o presidente eleito fez sua primeira nomeação importante: Susie Wiles, a arquiteta de sua campanha, será sua chefe de gabinete, um cargo ultra estratégico que nunca foi ocupado por uma mulher.

O restante de sua administração deverá ser anunciado nas próximas semanas.

Robert F. Kennedy Jr. (RFK), sobrinho do presidente democrata morto e ex-candidato independente alinhado com Trump, poderá assumir a saúde pública.

Outra figura importante deverá ser o bilionário Elon Musk, que fez uma forte campanha para Trump.

O presidente eleito poderia encarregar o homem mais rico do mundo de uma grande reorganização da administração federal.

– Promessa de cortes de impostos –

Entregar as chaves da Casa Branca ao republicano será uma imensa humilhação para Biden.

O democrata foi acusado, além disso, por seu próprio grupo, de ter facilitado, por orgulho, esse retorno retumbante ao não se retirar da corrida presidencial a tempo.

Com o peso de sua idade (81 anos), Biden só concordou em jogar a toalha em julho, deixando Kamala Harris em seu lugar.

A vice-presidente, que descreveu seu rival Trump como um “fascista” e afirmou que ele representava “um perigo para a democracia”, não conseguiu convencer os americanos de que ela entendia suas preocupações econômicas e de segurança.

De acordo com as pesquisas de boca de urna, as principais preocupações dos eleitores eram justamente a economia e a inflação, que haviam disparado durante o mandato de Biden, após a pandemia de covid-19.

Trump prometeu aos americanos melhorar suas vidas por meio de cortes de impostos e aumento de tarifas. Ele também disse que realizaria expulsões “maciças” de imigrantes irregulares.

O republicano poderá contar com o Senado, que seu partido tomou dos democratas, e possivelmente com a Câmara dos Deputados, onde seu partido está a caminho de manter a maioria. Ele também tem a maioria na Suprema Corte.

A contagem de votos ainda não foi concluída no Arizona, mas Trump já venceu os outros seis “swing states” e é quase certo que superará Harris no voto popular.