Biden receberá premiê sueco para falar de Otan e Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 9:58 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em 5 de julho, para discutir a cooperação transatlântica em segurança e a guerra na Ucrânia, informou a Casa Branca neste sábado (1º).

Os dois líderes “vão revisar nossa crescente cooperação em matéria de segurança e reafirmar sua opinião de que a Suécia deve se unir à Otan o mais rápido possível”, disse a Casa Branca, acrescentando que também reafirmará seu apoio à Ucrânia.

A Suécia solicitou ingresso na OTAN em maio de 2022, três meses depois de a Rússia invadir a Ucrânia. Embora tenha sido endossada por 31 Estados-membros da organização, foi bloqueada por Turquia e Hungria.

As autoridades ocidentais esperavam dar as boas-vindas à Suécia, formalmente, na cúpula da OTAN em 11 e 12 de julho na Lituânia.

No início desta semana, porém, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou a Suécia por permitir um protesto, durante o qual um homem queimou páginas do Alcorão. O episódio complicou ainda mais as possibilidades de a nação nórdica ingressar na organização.

Biden e Kristersson também abordarão “o compromisso compartilhado de apoiar a Ucrânia, ante a brutal guerra de agressão da Rússia”, informou a Casa Branca.

Ambos discutirão, ainda, a coordenação transatlântica no que diz respeito à China, mudança climática e tecnologias emergentes.

md/ssy/dga/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias