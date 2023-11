Biden propõe reunificação de Gaza e Cisjordânia sob ‘Autoridade Palestina’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 18:04 Para compartilhar:

Gaza e Cisjordânia deveriam “se reunificar” sob uma Autoridade Palestina “reforçada”, considerou o presidente americano, Joe Biden, em uma coluna publicada neste sábado (18), em plena guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

“Enquanto lutamos pela paz, Gaza e Cisjordânia deveriam se reunificar sob uma única estrutura de governança, essencialmente sob uma Autoridade Palestina reforçada, enquanto todos trabalhamos com vistas a uma solução de dois Estados”, escreveu Biden no The Washington Post, em alusão à criação de um Estado palestino ao lado de Israel.

