Biden promete ‘seguir trabalhando pelo fim da guerra em Gaza’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, nesta segunda-feira (22), continuar trabalhando para acabar com a guerra em Gaza durante seus últimos meses no cargo, depois de desistir da candidatura à reeleição.

“Estarei trabalhando muito de perto com os israelenses e com os palestinos para tentar encontrar uma maneira de pôr fim à guerra em Gaza e alcançar a paz no Oriente Médio, e trazer todos os reféns para casa”, disse Biden em um telefonema transmitido ao vivo pouco antes do primeiro comício da vice-presidente Kamala Harris, que aparece como possível sucessora de Biden na corrida eleitoral.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando o movimento islamista palestino Hamas matou 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestrou 251 no sul de Israel, segundo um levantamento feito com base em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou mais de 39.000 pessoas em Gaza, também civis na maior parte, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

As palavras de Biden coincidem com o anúncio de uma reunião programada para esta semana em Washington entre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Kamala Harris, disse nesta segunda-feira à AFP um assessor da vice-presidente.

A reunião será independente da que Netanyahu manterá com Biden e que está prevista para quinta-feira, como confirmou mais tarde um alto funcionário americano à AFP.

O premiê israelense, que chegou a Washington nesta segunda, também tem na agenda um discurso perante o Congresso na quarta-feira.

