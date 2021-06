Biden proibirá investimento em 59 empresas chinesas de defesa e tecnologia

Por Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) – O governo Biden emitirá uma nova ordem executiva nesta quinta-feira que proíbe entidades norte-americanas de comprar ou vender valores mobiliários negociados em bolsa para 59 empresas chinesas com supostos vínculos com os setores de tecnologia de defesa ou vigilância, disseram altos funcionários do governo.

O Departamento do Tesouro aplicará e atualizará em uma “base contínua” a nova lista de proibição, que substitui uma do Departamento de Defesa, disseram as autoridades, observando que a política entraria em vigor em 2 de agosto.

A nova ordem, que é um esforço para tornar uma proibição semelhante da era Trump mais legalmente válida, sinaliza a intenção do governo de “garantir que os norte-americanos não financiem o complexo industrial militar da República Popular da China”, um dos altos funcionários disse a repórteres.

A inclusão de empresas chinesas de tecnologia de vigilância expandiu o escopo da ordem anterior, disseram as autoridades.

“Esperamos plenamente que nos próximos meses … estaremos adicionando outras empresas às restrições da nova ordem executiva”, disse um funcionário.

O presidente Joe Biden tem revisado vários aspectos da política dos EUA em relação à China, e seu governo atrasou a implementação da ordem anterior enquanto formulava sua nova estrutura de política.

O movimento faz parte de uma série mais ampla de medidas para conter a China, incluindo o reforço das alianças dos EUA e a busca de grandes investimentos domésticos para impulsionar a competitividade econômica dos EUA, em meio a relações cada vez mais azedas entre os dois países mais poderosos do mundo.

O Departamento do Tesouro deve divulgar a lista completa ainda na quinta-feira, e dar orientações sobre o que significa o escopo da tecnologia de vigilância, incluindo se as empresas estão facilitando a “repressão ou sérios abusos aos direitos humanos” dentro ou fora da China, disse um dos funcionários.

“Nós realmente queremos ter certeza de que quaisquer proibições futuras sejam legalmente sólidas. Portanto, nossas primeiras listagens realmente refletem isso”, disse um segundo funcionário sênior do governo.

Os investidores teriam tempo para “desfazer” os investimentos, disse um terceiro funcionário.

Veja também