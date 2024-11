Biden pode receber Trump na Casa Branca antes de G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 7 NOV (ANSA) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pode se reunir com o atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden, já na semana que vem para discutir a transição de governo.

Segundo uma fonte citada pela emissora CNN, a ideia é tentar organizar o encontro antes de o democrata partir para uma viagem à América do Sul, em 14 de novembro, para as cúpulas da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, e do G20, no Rio de Janeiro. No entanto, ainda não foi batido o martelo a respeito da data.

Ainda de acordo com o canal de TV, entender como Trump abordará as relações com Apec e G20 em seu segundo mandato pode influenciar a agenda de Biden durante as cúpulas.

Em 2020, quando perdeu a eleição, o republicano não recebeu o democrata na Casa Branca e tentou reverter o resultado das urnas, culminando na invasão de extremistas ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Segundo o governo americano, o presidente está comprometido com uma “transição tranquila” e com a “união do país” (ANSA).