Biden pode nomear novos membros do Fed já nesta semana, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode anunciar os indicados para três cargos importantes na diretoria do Federal Reserve já nesta semana, disse uma pessoa familiarizada com o processo nesta quarta-feira.

A decisão final ainda não foi tomada pelo presidente, afirmou a fonte, e o momento da divulgação ainda está sendo decidido.

No topo da lista de potenciais candidatos para cargos de direção no banco central norte-americano estão Lisa Cook, professora de economia da Michigan State University, que seria a primeira diretora negra do Fed; e Philip Jefferson, outro economista negro que é vice-presidente de assuntos acadêmicos e reitor do corpo docente da Davidson College na Carolina do Norte.

A ex-diretora do banco central Sarah Bloom Raskin é considerada uma das principais candidatas para se tornar vice-chair de supervisão do Fed, a principal função reguladora do setor bancário dos EUA.

(Por Andrea Shalal)

Saiba mais