Biden pedirá ao Congresso US$ 100 bi para Ucrânia, Israel, Taiwan e crise migratória

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá ao Congresso um pacote de US$ 100 bilhões (US$ 500 bilhões) para Ucrânia, Israel, Taiwan e a crise migratória na fronteira com o México, afirmou uma fonte próxima ao processo à AFP.

A solicitação, que ainda não foi publicada pela Casa Branca, surge em um momento em que o Congresso permanece paralisado, pois os legisladores não conseguem chegar a um acordo para eleger um presidente na Câmara de Representantes, de maioria republicana.

Esse pacote, inicialmente revelado pela agência Bloomberg, tem como objetivo unir os democratas, que há semanas pedem mais ajuda para a Ucrânia, e os republicanos, que desejam principalmente fundos para combater a crise migratória na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Ciente do risco de cansaço da opinião pública americana, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, foi ao Congresso em setembro para tentar convencer os Estados Unidos a ajudá-lo a atravessar “a linha de chegada” diante da Rússia.

No entanto, desde então, Washington também está sob pressão para apoiar Israel, seu aliado histórico, na guerra contra o grupo islamista palestino Hamas.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, afirmou, nesta terça-feira, que está sendo preparado um grande pacote de ajuda para Israel.

Esse pacote incluirá “assistência militar, diplomática, humanitária e de inteligência”, detalhou Schumer, que espera que seja aprovado “nas próximas semanas”.

O Senado também pretende examinar uma resolução condenando o Hamas e debater na quarta-feira a confirmação de um novo embaixador em Israel.

A Casa Branca não respondeu aos questionamentos da AFP.

