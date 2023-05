Biden pede que republicanos descartem default da dívida e alerta para aumento de taxas de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 17:48 Compartilhe

Por Jeff Mason e Andrea Shalal







WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta segunda-feira que o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, tire da mesa a possibilidade de um default sem precedentes da dívida norte-americana, alertando que isso resultaria em taxas disparadas de cartões de crédito e hipotecas.

“A América não é uma nação caloteira. Nunca, jamais deixamos de pagar a dívida”, disse Biden em um pequeno evento empresarial na Casa Branca.

Ele afirmou que a ameaça de calote de alguns republicanos no Congresso era “totalmente irresponsável” e que era essencial tirar essa ameaça “da mesa”.

“Isso levaria a taxas de juros mais altas, taxas de cartão de crédito mais altas, taxas de hipotecas em disparada”, disse Biden.

“A coisa mais imediata que podemos fazer é garantir a confiança contínua de nossa economia e do sistema financeiro. A coisa mais importante que temos a fazer nesse sentido é garantir que a ameaça do presidente da Câmara de default da dívida nacional esteja fora da mesa”, acrescentou.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira por margem estreita um projeto de lei para aumentar o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares do governo que inclui cortes radicais de gastos na próxima década. Embora não se espere que o projeto de lei obtenha a aprovação do Senado, McCarthy busca atrair Biden para negociações sobre corte de gastos, mesmo quando a Casa Branca e os democratas do Congresso insistem em um aumento do limite da dívida sem restrições.

(Reportagem de Jeff Mason, Steve Holland e Andrea Shalal em Washington e Emily Rose em Jerusalém)







