Biden pede aos americanos que rejeitem a violência política após tiroteio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 2:43 Para compartilhar:

O presidente Joe Biden fez um um discurso no Salão Oval, no domingo (14), que a nação precisa “baixar a temperatura em nossa política”, ao mesmo tempo em que lamentou a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

“Não podemos, não devemos, seguir esse caminho na América”, ele disse, falando em um discurso no horário nobre para a nação. “Não há lugar na América para esse tipo de violência, para qualquer violência. Ponto final. Sem exceções. Não podemos permitir que essa violência seja normalizada.”

O presidente prometeu continuar argumentando por mais um mandato de quatro anos e disse que espera que o Trump e seus aliados ataquem seu histórico durante a Convenção Nacional Republicana que começa na segunda-feira (15). Mas ele pediu aos americanos que recuem de uma política de ódio e divisão que leva à violência.

“Nós debatemos e discordamos”, ele disse. “Nós comparamos e contrastamos o caráter dos candidatos, os registros, as questões, a agenda, a visão para a América, mas na América, nós resolvemos nossas diferenças nas urnas.”

O discurso de seis minutos do presidente ocorreu enquanto autoridades do FBI disseram que os agentes estavam investigando o tiroteio no comício como um possível ataque terrorista doméstico e tentativa de assassinato.

As autoridades disseram que não encontraram nenhuma indicação de que o atirador de 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks de Bethel Park, Pensilvânia, fizesse parte de qualquer conspiração maior e que sua principal prioridade era determinar seu motivo. O tiroteio, na Pensilvânia, no sábado (14), matou um homem no comício, feriu o Sr. Trump e feriu gravemente outras duas pessoas. O atirador foi morto por atiradores do Serviço Secreto.

Trump disse nas redes sociais que uma bala havia perfurado sua orelha direita. Ele conseguiu sair do avião sem ajuda quando pousou em Nova Jersey horas depois.

Os agentes do FBI disseram que não descobriram evidências de que o atirador tinha problemas de saúde mental e disseram que seu telefone, rifle e um possível dispositivo explosivo “rudimentar” encontrado entre seus pertences foram enviados ao laboratório. A família estava cooperando com a investigação, disse a agência.

Biden disse na tarde de domingo que havia exigido uma revisão da segurança nacional e prometeu compartilhar os resultados com o povo americano. Ele também disse que havia instruído o Serviço Secreto a revisar os arranjos de segurança para a convenção republicana e prometeu que o Serviço Secreto daria ao Trump “toda capacidade de recursos e medidas de proteção necessárias para garantir sua segurança contínua”.

“Devemos nos unir como uma nação”, disse Biden. “Devemos nos unir como uma nação para demonstrar quem somos.”

Biden ainda planeja conceder uma entrevista previamente agendada na NBC e viajar para Las Vegas na terça-feira (16) para um discurso oficial, mas não de campanha.